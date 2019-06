Peotuli rändab täna laulupidude lätetel Tartus

Kell 12 tervitatakse tuld Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis, mille õpetajateks on olnud Juhan Simm, Alfred Karindi, Richard Ritsing, Alo Ritsing, Vaike Uibopuu jt. Kõnelevad muusikakooli direktor Kadri Leivategija ja Alo Põldmäe.

Kell 13 tervitatakse tuld Ritsingute maja juures Tamme puiesteel. Richard ja Alo Ritsing on Tartu ja laulupidude sümboliteks. Ka Alo Ritsingu tütred on tunnustatud koorijuhid. Teel Ritsingute majast Karlova kooli juurde möödub tuli Tähe tänaval asuvast paigast, kus asus I laulupeo staap. Maja on hävinenud ning seal asub hoone aadressiga Tähe 4.