Ajastugalerii I: iidsete tammede all kõlas esimese seitsme laulupeo lugusid

Puupakkudele roninud näitleja Priit Strandberg andis ülevaate 150 aasta tagusest laulupeost, korrates sealjuures nagu refrääni, et esimesel laulupeol kõlasid kõik laulud eesti keeles. Kuulajaile paeluvaid tõsiasju esitades tõi ta lähemale ka kuus järgmist. Igast neist oli midagi eeskavva valitud, nii et kokku kõlas laulupeomuuseumi aias 16 laulu ja pillilugu.

Üks ajastukontsertide lavastajaid Riina Roose on laulupeo veebisaidil märkinud, et kuigi 150 aasta jooksul on laulupidude tegijad vaevalt kolmandiku ajast saanud ise vabalt otsustada, mida laulda, ometi on ka kõige kitsamates ja ahistavates oludes loodud ja lauldud väärt koorimuusikat.