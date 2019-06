Jaanipäeval lubavad sajad roolikeerajad olla selged grupijuhid

23 aastat kestnud traditsioon on toonud igal aastal ligi 3000 kainet ja hoolivat autojuhti, kes on valmis ka teisi turvaliselt sõidutama.

Kokku on sel aastal võrreldes eelmise aastaga üheteistkümnest linnast tulnud 233 registreerujat rohkem. Viimase 15 aasta põhjal võib öelda, et Rakveres ja Kärdlas tehti sel aastal kohapeal registreerujate hulgas senini parim tulemus. Nädalane veebis registreerumine andis 2019. aastal 956 registreerujat ehk 201 rohkem kui 2018.

Graafikus on välja toodud Tartu, Jõgeva ja ka Viljandi andmed. Lõuna-Eesti linnadest on just Viljandi see, kus on tavaliselt kõige rohkem kampaanias osalejaid.