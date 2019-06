Galerii: laulupeo avaakord Maarja kirikus kõlas vägevasti

Ajaloolist aastaarvu märkivalt täpselt kell 18.69 ehk 19.09 alanud kontsert koosnes 14 laulust, millest suurem osa oli ka esimese laulupeo kavas. Jüri Reinvere sõnul on meil, eestlastel, väga vaja, et me hindame ja väärtustame oma minevikku, oma tuleku teekonda, ja samas vaatame sellele tänasest päevast. «Ja seda just tegi see kontsert kõige ilusamal moel,» ütles ta.