Peipsimaa ajaloolised orelid helisevad pärast jaani

Kultuuripärandi kandjad

«Kuigi Peipsimaal ei ole suuri linnu, on siinsed kirikud ühed olulised paikkonna kultuuripärandi kandjad,» ütles festivali korraldaja Elke Unt. «Samuti on pillid unikaalsed ja väga hästi hoitud. Ning kuna suvesoe annab võimaluse neisse orelitesse tuul sisse puhuda, siis tasub neid kuulama tulla.»

Peipsimaa orelid on ehitatud 19. ja 20. sajandi vahetusel ning need on suures osas säilinud. Viimase kahekümne aasta jooksul on kogudustel neid renoveerida õnnestunud.