Piirkonnapolitseinik: vihmane ja jahe jaanipäev oleks korrakaitsjatele ideaalne

Jaanipäeva puhul ei saa paraku mööda vaadata alkoholitarbimisest, aga see ei olegi niivõrd seotud jaanipäeva kui vaba päevaga. «Vaba päev tähendab ju pidu,» nentis Linnard. Nii sagenevad purjutajad autoroolis, aga ka tülid koduseinte vahel. «Alkohol julgustab lasta keelepaelad valla ning muidu allasurutud vanad probleemid kerkivad esile,» rääkis ta. Aastaid jaanipäeval töötanud Linnard ütles, et kõige ideaalsem oleks selline jaanipäev, mil sajaks vihma ja ilm oleks jahe. «Soojad ja suvised ilmad annavad meile paraku rohkem tööd.» Selleks jaanipäevaks ennustab riigi ilmateenistus üle 20 soojapügala.

Möödunud aastal tabas politsei jaanipäeval üle 30 purjus alaealise. Siim Linnardi sõnul ei anna tegelikult alaealised politseile riigipühadel rohkem tööd. «Peamiselt on need siiski täiskasvanud, kes istuvad pärast purjutamist autorooli, ka on probleemik vägivald koduseinte vahel,» tõdes ta. Linnard paneb kõigile jaanipeolistele südamele hoolida ja märgata. «Oma sõpradel tuleb silm peal hoida. Või kui märgatakse liikluses kahtlast sõidustiili, sellest teada anda,» soovitas ta. Pooled kriminaalses joobes tabatud roolikeerajatest on kinni peetud tänu teistele liiklejatele.

Sel aastal on jaaninädalavahetusel Tartusse tulemas tavapärasest rohkem inimesi, sest üle mitme aasta toimuvad ülikoolilinnas võidupüha paraad ja ka laulupidu. «Arvan, et see toob pigem segadust liikluses, sest paljud tänavad on liiklusele suletud,» lausus Linnard. Kuna laulupeorahvas on viisakas ja alkoholi üldiselt ei tarbi, ei tähenda need üritused Linnardi arvates politseile suuremat koormust.