Aasta algul oli ta Tartu naistearstidele Kai Pardile ja Made Laanperele ning naha- ja suguhaiguste arstile Kadri Sikule andnud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi, kuna need inimesed on Eestis seisnud selle eest, et vägistamise ohvrite heaks hakkaksid tööle seksuaalvägivalla abi keskused TÜ kliinikumis, Lääne-Tallinna keskhaiglas, Pärnu haiglas ja Ida-Viru keskhaiglas.