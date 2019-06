Linn toetab seksuaalharidusliku noortelavastuse Tartu tuuri 2760 euroga

«Kuidas öelda jah?» projektijuht Nele Loosi sõnul on etendus korraga meelelahutuslik ja pedagoogiline – «anname edasi positiivset hoiakut seksuaalsuse ja keha suunas, rõhutame turvalise seksi olulisust, räägime vastastikusest nõusolekust ja sellest, kui erinevad noored võivad olla,» selgitas Loos. 8.-12. klassi õpilastele suunatud etenduse läbiv joon on humoorikas ja mänguline ning seksuaalsust puudutavaid küsimusi käsitletakse avatult ja häbita.

Loosi sõnul puudutab etendus inimeseõpetuses käsitletavaid teemasid, kuid ka neid, mis tihtipeale koolitunnis arutlemata jäävad. «Haridussüsteemi pakutava kaudu saavad noored teada, kuidas vältida haigusi, kuidas mitte jääda rasedaks ja mis on seksuaalvägivald,» sõnas Loos. Lavastuse eesmärk on ergutada noortevahelisi arutelusid lugupidava seksuaalkogemuse teemal ning küsida, kuidas noored seksuaalsuse teemaga suhestuvad: Millal on kogemus hea, millal halb? Kuidas öelda ei ja kuidas öelda jah?