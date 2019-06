Homse Tartu laulupeo muusikaline juht ja peadirigent Triin Koch on juba mõnda aega elanud laulupeoelevuses, kus suure rõõmu kõrvale mahub ka muremõtteid. Teekond juuli hakul Tallinnas peetavale juubelilaulupeole, kus Koch on segakooride liigijuht, on mõnelegi koorile olnud konarlik ning see paneb küsima, kuidas leida paremat tasakaalu laulurõõmu ja harjutamise raskuse vahel.