Kaspar Koort: lootust on ikka, kui lubate unistada

Kui tahame oma jalgpalliga kusagile jõuda, tuleks need PRO litsentsi omanikud aga näiteks viieks aastaks kohustuslikus korras suunata kõige väiksemate vutimeestega tegelema ja neid arendama. Siis me saame neilt poistelt kümne aasta pärast nõudlikult pärida: miks sa esimese puutega palli väravanurka ei kihutanud – sa oled ju ometi saanud oma jalgpalluri alghariduse meie parimatelt!

Aga seni, kuni see algharidus pärineb onu Antsult, kes päeval kaevab kopaga kraavi ja õhtul teeb missioonitundest treeneritööd, pole meil moraalset õigust selliseid küsimusi esitada. Selles kontekstis olen mitmel puhul tabanud mõtlemast: kas Eesti jalgpalli tulevikule on kasulikum, kui endised koondislased, nagu Aleksandr Dmit­rijev, asuvad kohe pärast mängijakarjääri lõppu peatreeneriks mõnes Premiumi liiga klubis, selmet anda oma kogemusi edasi kõige noorematele, kes alles on oma teekonna alguses ja kellest tegelikult sõltub meie jalgpalli tulevik?

Üle vaadata üldse kogu see PRO-treenerite koolitussüsteem. Praegu ajab seal tarkusi taga neljas lend tipptreenereid, kuid juhendamise mõttes on sisuliselt tegemist ühe ja sama ringiga: esimest lendu juhendas hollandlane Jelle Goes, teist tema kaasmaalane Arno Pijpers, kolmandat ja neljandat Pijpersi õpilane Karel Voolaid (kusjuures Pijpers on praeguse lennu mentor). Ehk sisuliselt on tegemist Hollandi süsteemiga, kuid julgen väita, et see, mis meid praeguseks siia on toonud, ei vii meid enam edasi.

Ma ei sea absoluutselt kahtluse alla Goesi või Pijpersi erialast kompetentsi, kuid on keegi küsinud, et kas see Hollandi süsteem sobib meile ikka kõige paremini? Sest ärgem unustagem, et ühelt poolt on Hollandis ala kandepinna tõttu võimalik ühe käega sada poissi kõrvale lükata ja teisega kakssada nende asemele võtta, teisalt aga: meie (praegune) noortetöö ei kasvata paraku mängijaid, kes suudaks mängida sellisel tehnilisel ja taktikalisel tasemel nagu hollandlased. Seda on ka kõige kõrgemal tasemel välja öeldud, et pole mõtet luua illusioone, nagu me suudaks kunagi mängida nagu FC Barcelona. Juhtumisi on selle FC Barcelona tiki-taka juured aga just Hollandi koolkonnas.

Mäng algab esimest pallipuutest, jalgpall teisest puutest. Meie mäng paraku pahatihti juba esimese puutega lõpebki.

Ehk oleks meil aeg pöörata pilgud hoopis Sloveeniasse ja Islandile ning uurida, kuidas nemad, samuti ju väikeriigid, on jõudnud jalgpalli kõrgeimasse mängu? Tuua siia tarkusi ja kogemusi jagama nende riikide spetsialiste ja pöörduda nii tagasi ka juurte juurde – mäletatavasti oli mees, kes pani 1990. aastate keskel eestlased tänapäevaselt jalgpallist aru saama, just nimelt islandlane.

Remargi korras: juunikuistes EM-valikmängudes kuulus Islandi 25-liikmelisse koosseisu kaks ja Sloveenia omasse kolm koduliiga mängijat. Meeste nimede tagant võime leida aga sellised klubid nagu Madridi Atletico, Moskva CSKA, Everton, Peterburi Zeniit, Istanbuli Fenerbahçe. Miks meie ei saa?!

Paari aasta eest näidati Eesti jalgpalli liidu lastejalgpalli koolitusel õpetlikku klippi sellest, kuidas üks isa noomis oma järeltulijat ja ütles, et nii mängides temast küll Ronaldot ei tule. Koolitaja rõhutas, et see on väga vale lähenemine ning Ronaldode ja Messidega võrreldes pannakse lapsele asjatuid pingeid.