Hooajaliste välistöötajate arv kasvab mühinal

Viimase viie kuu jooksul on Eestisse hooajalist tööd tegema lubatud 2684 välismaalast, neist 479 on asukohaks märkinud Tartumaa. See on vaid mõnikümmend tööluba vähem, kui väljastati terve eelmise aasta jooksul. Enamik välistöötajatest tuleb Ukrainast ja Valgevenest.