Tartu ülikooli kliinikumi lasteneuroloog Anneli Kolk selgitas, et treeningut vajab näiteks traumast või pea­traumast paranev laps, samuti ükskõik millise muu neuroloogilise häire all kannatav laps või insuldi läbipõdenu, epileptik või tahtevastaste liigutustega noor, kes tunneb end tõrjutuna. Tal võib olla raske teistele otse silma vaadata, küsimustele vastata, enda eest seista. Ka võivad ta liigutused ja koordinatsioon olla häiritud ning käeline osavus mitte nii hea, kui on teistel temavanustel.