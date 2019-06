Fotod: kihelkonnapiiride tähistamine sai presidendi silme all piduliku punkti

«Kihelkond on tänini eestlaste piirkondliku identiteedi ja ühtekuuluvustunde aluseks, ehkki me seda alati ei teadvusta. Kogu meie vanem kultuurikiht jaguneb kihelkondade järgi: kui lauldakse rahvalaulu või kantakse rahvarõivaid, siis on need pärit kindlast kihelkonnast. Nüüd on võimalik kogu Eesti ulatuses jälgida, kus kulgevad meie kodukihelkonna piirid,» ütles ERMi peaarhivaar ja kihelkonnapiiride tähistamise koordinaator Tiina Tael.