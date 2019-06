Tänavanurka katab öösel tekkinud maaling laulupeolistest

Kella 7 paiku otsustas seltskond, kes vahepeal oli paisunud kuueliikmeliseks, et töö on jõudnud lõpule. Enne lahkumist eraldasid nad värvimärja ala hoiatuslindiga, mis jäi sinna kuni keskhommikuni.

Kõnniteele valge värviga maalitud pildil, mille kavandi on teinud tänavakunstnik Hapnik, on hetk laulupeost. Lauljail on parajasti suu lahti nii, nagu oleks käsil vokaali laulmine.