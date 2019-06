President veetis kaks tundi Tartu Ülikooli Kliinikumis, süvenedes seksuaalvägivalla abikeskuste teemasse

Doktor Kai Part selgitas, kuidas Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda võib tulla seksuaalvägivalla üleelanu kas üksi või koos saatjaga ning ükskõik mis kellaajal. Ning lisas, et oluline ei ole, kas ta on juba politseisse pöördunud või ta alles kavatseb pöörduda. Piisab sellest, kui registratuuris öelda, et ta vajab enda läbivaatuseks naistearsti.