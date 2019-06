Tartu laulupeo ajaloomentor Ken Ird ütles, et parimat paika laulupeo 150. sünnipäeva tähistamise alguseks olnuks raske valida. «Tartu Maarja kirikus tegutses 1869. aastal Tartu eestlaste kogudus ja see oli ka üks põhjuseid, miks just seal toimus esimese üldlaulupeo peaproov,» ütles Ird. «Nüüd, 150 aastat hiljem on meil väga hea meel, et kirik on taastamisjärgus jõudnud nii kaugele, et saab võõrustada Tartu laulupeo avakontserti.»