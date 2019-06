Olvi fondi esimese õpetajastipendiumi pälvis kutsekooli õpetaja

A.Le Coq administratsioonidirektori Katrin Lemberi sõnul on stipendiumi loomise laiem eesmärk tehnilise kutsehariduse propageerimine ja arendamine. «Oleme veendunud, et õpetaja on endiselt n-ö maa sool, aga teadmiste edasiandmise kõrval peab ta olema võimeline süstima õpilastesse tahet edasi areneda, uudishimu, positiivsust. Tahame õpetajat selles olulises töös toetada. Stipendium võimaldab õpetajal näha lähemalt ettevõttes rakendatud tehnikalahendusi ja viia neid kokku kooli õppekavaga. Soovime olla õpetajale abiks paremate enesearendamise võimaluste otsimisel ja vajadusel ka õppekavade ja meetodite arendamisel,» selgitas ta.

Esimene stipendiaat Villu Repän kinnitas, et vastse stipendiaadina näeb ta võimalust reaalse kaasaegse suure tööstusettevõttega lähemalt tutvuda. «Kuna meil on koostöö A.Le Coqiga juba käimas, siis on huvitavaid ideid juba peas. Kavatsen minna ettevõttesse stažeerima ja tahan ise käed külge panna mõne idee rakendamisel, mida siis ka õppetöös näitena kasutada,» kinnitas ta. Stažeerimine ja ka tulevane reis piiri taha kas tööstusharu tutvustavale messile või kontserni suurettevõtetesse saab toimuma järgmise õppeaasta sees.

Olvi fondi õpetajastipendium

On stipendium, mida antakse välja koostöös A. Le Coq ja Tartu Kultuurkapitaliga, on kokku 3000 eurot. Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja Villu Repän on esimene stipendiaat. Kutsehariduskeskuses on Villu Repän õpetanud alates 2005 aastast, alates 2012 aastast on ta mehhatroonika kutseõpetaja. Aastal 2017 tunnustati teda Aasta õpetaja tiitliga. Villu Repän on Tartu Ülikooli lõpetanud füüsik ja talle on omistatud doktorikraad optika ja spektroskoopia erialal.

Olvi fondi stipendium määratakse tehnikaerialade õpetajale, et tunnustada õpetaja senist tehtud tööd ja anda võimalus tutvuda joogitööstuse ja sellega seotud tehnikainnovatsiooniga.