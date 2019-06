Indrek Mustimets: mis lugu rahva mälestustest pidada

Paljude haudade juurde on tee rohtunud, kuid üheskoos saame paljutki korda teha ja sel viisil väärikalt oma Tartus loosse suhtuda.

Eesti laulupeo 150. sünnipäeva eel on hea meel, et Tartu linna ja linnaasutuse Kalmistu koostöös oleme saanud suuremat tähelepanu pöörata eriti neile kalmudele, mis on kultuuriloole ja laulupidudele olulised. Pidev hool kalmistute üldisel korrashoiul on niikuinii, kuid üha enam on meie kohus ajast räsitud hauaplatse ja -monumente restaureerida. Aeg on katnud paljud hauad puude, põõsaste ja kõige muuga, mis sööb ja hävitab – kuniks seda tähtsat enam nähagi pole, kuniks mälestus unustuse hõlma kaob. Nüüd saame suures rahus öelda: vahetult enne laulupidu said korda Johann Voldemar Jannseni, Adalbert Hugo Willigerode, Ado Reinvaldi, David Otto Wirkhausi, Friedrich Robert Faehlmanni ja August Wiera hauamonument. Hermanni haud lisaks.

Küll piisk kõigest sellest, mida Tartu rahulad endas hoiavad, aga võiks ka öelda, et piiskhaaval me oma mälestuste hoidmisel edeneme. Tartus on hulk õppeasutusi, muuseume ja muid asutusi, kelle hooleks on mõne hauamonumendi või hauaplatsi eest hoolt kanda. Aga võiks ehk palju enam olla. Nii ootavad ka linn ja Kalmistu, et üks või teine haud saaks mõne organisatsiooni, ühenduse või kogukonna tähelepanu, ka haua korrastamise eestvedajana. Loodan, et haudade korrastamise ühistöö saab silmanähtava kuue juba sel sügisel. Me sooviks koos Tartu koolide ja organisatsioonidega unustatud haudadel talgupäeva teha.

Suur osa Tartu kalmistutest on muinsuskaitselise väärtusega ja ei olegi võimalik, et «üks suur raha» ja «üks suur talgupäev» suudaks õiendada hetkega kõik võlad. Muinsuskaitselised hauad ja alad nõuavad õppinud ja oskustega tegijaid, kuid sellegipoolest ei ole kunagi keelatud möödamineja ja möödavaataja staatusest astuda nende hulka, kes märkavad, võibolla isegi kummardavad ja nopivad hauaplatsilt sügislehed, prahi või muu sinna mitte kuuluva. Mäletamine, küünla süütamine ja elementaarne hool ei nõua muinsuskaitse tegevusluba.

Tartus on õnneks palju neid, kes surnuaedadest hoolides läbi käivad, silma peal hoiavad, korda loovad (ja linnale ja Kalmistule hoolest ja hooletusest märku annavad).

Ainuüksi Raadi kalmistutel on neid oma looga maetuid enam kui 40 000 ja eks iga inimese rahupaik ole püha paik, mis väärib lugupidamist.

Kalmistukultuur ja hauad aitavad lahti rääkida meie kultuurilugu. Selleks tarbeks on Tartu välja andnud oma esimese Raadi kalmistute teejuhi ning kootöös kirjastusega Hea Lugu ilmus monograafia Raadi kultuurilooliselt tähtsatest haudadest.

Tartu ülikool on väärikalt tähistanud rektorite hauad ning hoiab silma peal ülikooliga seotud mälestuspaikadel. Paljud organisatsioonid (ka sõjaajalooga seotud seltsid) on oma südameasjaks võtnud kalmistukultuuri hoidmise ja haudade korrastamise.

Tartu kalmistutel võib iga päev märgata, et korda on tehtud midagi uut või et millegi eest on hoolt kantud. Näiteks taastatakse järjepidevalt kabeleid – viimati Telleri kabel ja sellel kevadel Rauch-Seydlitzi kabel ning ees ootab Arraku kabeli restaureerimine. Sellel suvel saab Kalmistu tänava äärne idamaine kabel tipuosa tagasi.

Tartu Raadi kalmistu kuulub Euroopa kultuurilooliselt oluliste ja silmapaistvamate kalmistute nimistusse ja organisatsiooni (significantcemeteries.org). Selle võrgustiku kaudu on võimalik näha, kuivõrd tähtis on Euroopas kalmistukultuur ja rahulate kultuuriväärtuslik külg.