Suurmehe monumendiks sai Eesti Rahva Muuseum

Jakob Hurt sündis 1839. aasta 22. juulil Võrumaal Põlva kihelkonnas Vana-Koiola vallas Himmaste külas ning kodukant on teda alati meeles pidanud. Kui 1920. aastate lõpus ehitati Tartu-Petseri raudtee, pakuti ühe peatuse nimeks Dr. Hurda peatus. See soov jäi siiski täitmata, sest vana kihelkonnakeskuse nime kandev Põlva raudteejaam asub Hurda sünnikodust vaid kilomeetri kaugusel. Lisaks Tartule on Hurda mälestussammas ka Põlvas, kirikus on temale pühendatud mälestustahvel. Ka Põlva rahvahariduse selts on Jakob Hurda nimeline.