Lutsu teatri seesuvine lavastus «Siin me oleme, tõde ja õigus» on inspireeritud kahest eestlaste kultuuri nurgakivist – A. H. Tammsaare romaani «Tõde ja õigus» esimesest osast (1926) ning Sulev Nõmmiku filmist «Siin me oleme» (1978).