Selles, et Lobjaka ja paljude teiste talle takka kiitjate ettekujutus EKRE valijast on naiivne, ütleks isegi, et äärmuspopulistlik, saab veenduda igaüks, kes suudab teistega rääkida usalduslikult, ilma neid lukku panemata. Näiteks tunnistas Eesti edukas filmilavastaja mulle kevadel, et tal on palju sõpru ja tuttavaid, kes hääletavad EKRE poolt. Tean kena naisnäitlejat, kes samuti on EKRE toetaja. Tartu ülikooli professor rääkis hiljuti emeriitprofessorist, kes on veendunud EKRE pooldaja. Kolleeg rääkis nimekast pealinna juristist, kes andis viimati hääle EKRE-le. Teine kolleeg rääkis, et tema vanemad, mõlemad kõrgharitud inimesed Tallinnas, hääletasid ka riigikokku EKRE liikme.