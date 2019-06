Kunstivargus Tartus: raudteejaama küljest varastati Omski silt

Kunstnik Triin Kerge sõnul oli kavas silt eemaldada 17. juuni hommikul. «Pühapäeva õhtul võttis tõstukifirma meiega ühendust ja teatas, et Omski silti enam ei ole. Nii saime teada selle vargusest,» ütles ta. «Esmaspäeval kinnitasid linnavalitsus ja raudteejaamahoone valdaja, et nemad ei ole silti eemaldanud.»

Kunstirööve Tartus on varemgi ette tulnud. Vähemalt kaks neist on jäänud videosalvestisse.

Politsei vastuses on kirjas, et menetlus on läbi viidud ning väärteo toimepanija on saanud 30. oktoobril rahatrahvi. Ta ei saanud kaasa võetud purki koos ekskrementidega tagasi tuua, sest purk oli katki läinud.