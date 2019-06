Foto: roolis magama jäänud juht sõitis vastu puud, viis inimest viidi haiglasse

Koos juhiga viibis masinas veel neli inimest, neist üks laps. Praegu on teada, et masinas tagaistmel istunud täiskasvanutest kaks ei kasutanud sõidu ajal turvavööd, teised täiskasvanud olid korrektselt turvarihmadega kinnitatud ning laps istus turvatoolis.

Teelt väljasõidu järel viidi kõik viis masinas olnut tervisekontrolliks haiglasse. Sündmuskohal tuvastas politsei, et juht oli kaine. Tee sündmuskohal oli kuiv ja asfaltkattega, masina rehvid vastasid nõuetele.

Politsei toonitab, et autorooli tohib istuda üksnes puhanuna, sest unisuse käes vaevlev juht on liikluses endale ja teistele sisuliselt sama ohtlik kui joobes juht. Tema tähelepanuvõime ja reaktsioonikiirus ei ole piisav, et võimalikke ohtusid vältida ning turvaliselt ühest sihtpunktist teise jõuda.