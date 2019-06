Tartu ülikoolis algab suvine sisseastumisperiood

«Ootame Tartusse ja Tartu ülikooli kõiki õpihimulisi, nii noori kui ka veidi vanemaid,» ütles Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk. «Tartu on tõeline ülikoolilinn: akadeemiline, vaba, nooruslik, keskkonnahoidlik. Siin õppimine on kogemus kogu eluks. Selle kogemuse loovad peale maailma tippu kuuluvate õppejõudude ka kaasüliõpilased nii Eestist kui ka rohkem kui sajast riigist üle maailma. Tartus õpivad Eesti parimad ning nemad on sinu sõbrad kogu ülejäänud eluks,» lisas Valk.

Õppeprorektori sõnul soosib ülikool täielikku pühendumist õppimisele, kuid magistriõppes tullakse vastu ka töötavatele inimestele ja on võimalus õppida sessioonõppes. «Just magistriõppes on viimastel aastatel kasvanud nende osakaal, kes tulevad pärast mõne muu ülikooli lõpetamist Tartusse. Tule sina ka!» kutsus ta.

Vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul tuleb kohapeale lõpudokumente esitama tulla kindlasti siis, kui varasem haridus on omandatud välisriigis või enne 2004. aastat Eestis. «Praegusel digiajastul loodavad kandidaadid, et piisab elektroonilisest avaldusest ning sellele lisatud lõputunnistuse lihtkoopiatest, kuid ülikoolil on vaja veenduda lõpudokumentide ehtsuses. Kui SAISis esitatud avaldusel on puudusi, tuleb järgida ülikooli antud juhiseid ja puudused kõrvaldada. Vastasel juhul lükkab ülikool avalduse pärast 4. juulit tagasi ja sel aastal enam kandideerida ei saa,» selgitas Kaldma. Ühtlasi kutsus ta kandidaate üles mitte jätma avalduse esitamist viimasele päevale.