Galerii: Tammeka tähistas sünnipäeva hooaja esimese koduvõiduga

Esimesel poolajal väga palju võimalusi ei tekkinud, ent Tammeka haaras siiski avapoolaja lisaminutitel eduseisu, kui Sten Reinkortil õnnestus Kalevi kaitseliin üle mängida. Kohe teise poolaja alguses duubeldas kodumeeskonna eduseisu Sander Kapper ning kuigi seejärel tekkis mõlemal meeskonnal (Tammekal küll märgatavalt rohkem) häid võimalusi skoorimiseks, jäigi see tabamus mängu viimaseks ning tartlased kirjutasid tabelisse hooaja kolmanda võidu. Koduväljakul suutis Tammeka seejuures tänavu alles esmakordselt kolm punkti endale võtta.

Tammeka peatreener Kaido Koppel tõdes kohtumise järel jalgpall.ee ülekandele antud intervjuus, et võimalusi arvestades võinuks Kalevile paar palli rohkemgi võrku lüüa. Ühtlasi tänas ta Tamme staadionile kogunenud ligi tuhandet pealtvaatajat ning lisas, et saadud emotsioonidega on kindlasti hea edasi minna.