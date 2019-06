Valeinfo rattaringluse rakenduses tekitab kasutajatele meelehärmi

Näiteks Tartu kesklinnas ratast valinud Liisa Saariste rääkis oma kogemusest, et äpis esitatud rataste arv dokis on tihtipeale vale. «On juhtunud olukordi, kus äpp näitab, et dokis on mitu ratast olemas, kuid kui kohale jõuan, ei ole seal ühtegi,» kurtis ta.

Ka rattaringluse ratastega ligi 32 kilomeetrit läbinud Airon Roosalu sõnul on rakenduses näidatud rataste või isegi dokkide arv pidevalt vale. Kord tal tuli sihtkohta jõuda kindla ajaga, ning rakendus näitas, et neljas lähedalasuvas dokis on ratas olemas. Laadimispunkte järjest läbi jalutades selgus aga, et ühtegi sõiduvahendit seal pole. «Kaalusin juba takso võtmist, kui viimasel hetkel nägin, et ühte dokki oli tekkinud ratas, millega sain lõpuks oma sõidu ära teha. Kui oleksin ratta otsimise asemel kohe alguses otse sihtkohta kõndinud, oleksin sinna jõudnud sama ajaga või isegi kiiremini,» hindas ta.