Kimbatuses Go Bus meelitas bussijuhte tublisti kosuva palgaga

Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul on tööjõupuudus suur ning seega on ettevõte valmis Tartu linnaliinidel tööd pakkuma kõigile, kel on bussijuhi kutsekvalifikatsioon ja soov lisa teenida ka osalise tööajaga. Selleks, et motiveerida bussijuhte Tartu linnaliinidele tööle tulema, tõstis Go Busi juhatus palka aasta varem. «Kaugemalt tulijatele pakume ettevõtte kulul majutust Tartus. Suvel plaanime alustada bussijuhtide koolituskursust, loodame, et selle vastu on suurt huvi,» lisas Mändla.