Mariann Raisma: toome Toomele saemehed ja lambad

Lambad FOTO: Artur Kuus

Minult küsiti ükspäev, kas võrreldes nõukogude ajaga on muutunud need inimesed, kes Toomel käivad. Muidugi on, vastasin. Kui mõtleme tagasi nii nelikümmend aastat, siis käisid Toomel paljud erialade tudengid, sest siin oli ülikooli raamatukogu. Siin käisid paljud tartlased, sest siin olid kliinikud ja muidugi paiknes siin Tartu sünnitusmaja. Kõige kõvem kisa tuli ikka Toomelt! Anatoomikumides toimus õppetöö ning tähetorn oli täis teadust. Seega on Toomel käijate profiil märkimisväärselt muutunud, sest suur osa nendest asutustest on liikunud mujale. Õnneks on Toomele jäänud tudengid ning juurde tulnud riigikohus, ülikooli muuseum ja hulgaliselt turiste.

See tõstatabki küsimuse, kas ja kuidas peaks tooma Toomele enam elu, et tajuksime Toomemäge kui ülikooli sisehoovi, aga ka kui sümboolset Tartu alusmüüri. On ju Toomemägi Tartu ajalooline süda – alus kogu ülejäänud linnale, mis koos Emajõega võtab kujundlikult kokku Tartu linna loo. Toomemägi on ühelt poolt väga isiklik paik, teisalt on ta kõige olulisem märk linnas, mis on «pitseeritud» eri tiitlitega ka rahvusvahelisel tasandil.

Võime muidugi unistada, et kord kuuluvad kõik Toome hooned taas ülikoolile, nagu see oli 30–200 aastat tagasi, ent tundub, et see jääb siiski üksnes kaugesse tulevikku. Töö-, õppe-, teadus- ja avalikuks kasutuseks mõeldud hoonete kõrval on kõige tähtsam kõneleda siiski ehitiste vahele jäävast avalikust ruumist.

Kuna Tartu on kõige paremas mõttes ülikoolilinn, võiks Toomel samuti tooni anda ülikoolilinna värske, ent hariv vaim. Tudengitele ja õppejõududele võiks siin olla koht, kus vaimu- ja kehakultuuri harrastada ning lõõgastuda. Peredele võiks olla temaatilised mänguväljakud ning arendavad atraktsioonid, kus veeta ühiselt aega. Turistidele võiks kujundada inspireerivad sissevaated Tartu kohavaimust. Arendusi võiks planeerida eri tüüpi tegevuste kaudu nagu puhkus, mäng, haridus ja elamus. Kuid muidugi kõige olulisem – Toome ei tohi kaotada oma ajaloolist võlu.

Toomemäe arengukava koostamisel tuli välja kolm probleemi, mida väga paljud küsitletud mainisid: ebapiisav valgustus, puudulik viidasüsteem ja korraliku kohviku puudumine. Viidasüsteem on juba töös ning valgustus on pigem poliitiliste valikute küsimus, siis korralik kohvik võiks kindlasti olla üks põhjusi, miks tulla Toomele suverahu nautima. Ehk leiab astronoomi maja tähetorni kõrval lõpuks uue otstarbe? Kunagine astronoomiproua Minna Mädleri salong ootab seda väga.

Toomemägi kasvab järjest tihedamaks, sulgudes järjest enam endasse. Mõningate vaadete avamine Toome ja all-linna vahel võiks olla üks efektiivseimaid muudatusi, mida saaks üsna lihtsalt ellu viia ning mis ei rikuks Toome floorat ega faunat.

Mõeldes, milline võiks olla Toome nii viie aasta pärast, võiks esile tuua kolm peamist sihtrühmade vajadusi arvestavat suunda.