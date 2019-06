Ilmar Part: «Senikaua, kui rattaga sõitja ei suuda riske hinnata, on mõistlik kiivrit kanda.»

Mina mõistan kiivri nõuet nii, et senikaua, kui rattaga sõitja ei suuda riske hinnata, on mõistlik kiivrit kanda. Täiskasvanud suudavad paremini, neil ei ole riskid nii suured. Kui täiskasvanu sõidab, laps rattatoolis, näeb seadus ette, et lapsel peab kiiver peas olema. Teisalt, kui vanemal on laps ratta peal, sõidab ta veel ju eriti hoolikalt, et last kaitsta.