Piduüritused toovad taas Tartu kesklinna liikluspiirangud

Ürituse puhul on liiklus piiratud K. E. von Baeri tänaval. Kuna sel piirkonnas on ka parkimisega keeruline, palub ürituse üks korraldaja Kulno Kungla inimestel Kassitoomele saabuda kas jala või ühissõidukitega. Ka tuleb arvestada seda, et lapsevankri ja ratastooliga orgu minna ei saa.

Tartu linnavalitsuse ajutise liikluskorralduse peaspetsialist Kaimar Juss ütles, et selle nädalavahetuse piirangud ei ole märkimisväärsed. «Eks avalike üritustega on inimestel alati virisemist. Aga kas jätame seepärast kultuuriüritused ära?» küsis ta. Juss lisas, et kuna tegemist on siiski võidupüha paraadi ja laulupeoga, siis tema rahulolematute nurinat ei mõista. Ta lisas, et kui sel nädalavahetusel on Vabaduse puiestee suletud kaks päeva, siis Rally Estonia ja Tartu Milli triatlon toovad juulis kaasa kaheksapäevase liikluspiirangu.