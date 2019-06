Kohus mõistis Elva pussitajale tapmiskatse eest pika vanglakaristuse

Kohus leidis, et süüdistus on tõendatud ega tuvastanud Elvas aset leidnud situatsioonis hädakaitse olukorda, nagu oli kirjeldanud rünnakut Saare kaitsja. Karistuse määramisel ütles kohus, et subjektiivsest küljest oli kuritegu toime pandud kaudse tahtlusega. Kergendavaks asjaoluks loeti süüdistatava puhtsüdamlik kahetsus. Samas arvestas kohus karistuse mõistmisel, et Saart on varemgi isikuvastase kuriteo eest karistatud.