Rannavalvur tõi Anne kanalist välja hättasattunud poisi

Rannavalvurid vaatasid lapse üle, esmaabi ta ei vajanud. Poisi vanemaid rannas ei olnud. Juhtunust teavitati telefoni teel isa, kellega lepiti kokku, et lapsega kaasas olev sõber saadab ta koju ja vanem annab teada, kui laps on koju jõudnud. Vähem kui poole tunni pärast said vetelpäästjad kõne lapsevanemalt, et poiss on turvaliselt koju jõudnud.