Kollaste särkidega vabatahtlikud koguvad linnatänavail Tartu Maarja kiriku torni taastamiseks raha

Neil kollastel särkidel on peal Tartu Maarja kiriku kujutis ning ühtlasi tähendab see, et nende kandjad koguvad annetusi Maarja kiriku torni taastamiseks.

Nad on kas põhikooli või gümnaasiumi õpilased, aga ka tudengid. Kokku on vabatahtlikke poolsada, aga juhul, kui mõni noor soovib niisuguse vabatahtlikutööga liituda, on see samuti võimalik. Ühendust tuleb vaid võtta kampaaniajuhi Lehari Kausteliga sihtasutusest Tartu Maarja Kirik.