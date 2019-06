Näiteks Alo Aarsalu talvemaastikke vaadates tekib tunne, et kunstnikul võisid sõrmed olla maalimisest päris kanged. Ometi on tulemus meisterlik.

Näituse selgituseks on lisatud, et Konrad Mägi ateljee põhitegevus on natuurist maalimine. Õppetöö toimub päevasel ajal, loomuliku valgusega ja modelli järgi. Samamoodi käis õpetamine ka Konrad Mägi eluajal.