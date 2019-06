Kätlin Konstabel: mida koolitunnistus üldse lapsevanemast räägib?

Kool on selleks aastaks läbi, lapsed suvevaheajal. Vanemad on vaadanud tunnistusi, kiidu- ja laidukirju – kes uhkuse, kes murega. Lapse hinded võivad tunduda hea lihtsa viisina saada selgust selles, kuidas neil lapsevanemana läinud on. Olgu matemaatika, käitumine või sport – kvantifitseerimine annab selguse.

Oma tõde sellises mõtteviisis on – lastega tegelevad tohtrid ja vaimse tervise spetsialistid küsivad lapse üldise toimetuleku kohta infot saada tahtes ju tihti, kuidas koolis ka läheb. Ometi on hinnete-numbrite abil vanemaksoleku kvaliteedi üle otsustamine väga kahtlane ettevõtmine. Väga kohusetundlikud ja heade hinnetega võivad olla ka lapsed, kes on koduste olude tõttu pidanud liiga vara täiskasvanuks saama, või siis lapsed, kes kardavad, et parimate tulemusteta ei vääri nad vanemate armastust. Pealtnäha edukad lapsed ja noored võivad hinges olla segaduses ja õnnetud. Seega võiks lapsevanemad kooliaasta lõpus – aga tegelikult ju kogu aeg – omaenda toimetulekut hinnata ikka selle järgi, mida nad ise vanemana on hästi teinud või milles paremaks arenenud.

Aga mida siis hinnata? Mulle meeldib väga lähtuda ses asjas arengupsühholoogia klassiku Alison Gopniku ühest metafoorist. Nimelt arutleb ta oma 2016. aastal ilmunud raamatus «The Gardener and the Carpenter: What the New Science of Child Development Tells Us About the Relationship Between Parents and Children», et vanemad peaksid olema rohkem hooliva aedniku ja vähem mööblitükke meisterdava tisleri moodi. Nad ei peaks püüdma vormida last ühe või teise spetsiifilise vanemlustehnikaga ja kõike aina kontrollides nende ettekujutuses oleva ideaali järgi – kes tahab kunstnikerdustega kappi, kes lüpsipinki, kes stiilset diivanilauda. Hooliva aednikuna võiks nad olla need, kes umbes teavad, milline taim on sirgumas, aga samas teadlikud, et taime täpses kujus, kõrguses, ilmale ja kahjurputukatele vastupidavuses ei saa kunagi lõpuni kindel olla – kõike ei saa aednik kontrollida kunagi. Mida saab teha, on taimekest vajaduse korral toetada, väiksemat ikka rohkem, ja pakkuda sobivat kasvukeskkonda.

Alison Gopniku arvates on paljudel vanematel ka tunne, nagu oleks lapse kasvatamine töö nagu iga teinegi, aga tegelikult tekitab selline suhtumine vanematele tohutult stressi. Muis ameteis on enamasti selgelt paigas, mida teha, mis ajaks, millal saab lõunapausi või pikemat puhkust pidada, palju palka saab ja mis on karjäärivõimalused, siis lastega nii pole. Määramatus on liiga suur. Seega oleks vanematel hoopis lihtsam niisugusel võltsturvalisust sisendaval «vanemaksolek kui töö» mõtteviisil minna lasta ja last lihtsalt selsamal hooliva aedniku moel armastada.

