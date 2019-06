Jõgevamaa tänavakunstifestivalil saavad majade seinad uue ilme

Eile valmis Mustvees seinamaal, mille autor on Hollandi kunstnik Johan Moorman. Fotol on maal veel pooleli. Teos seob endas kohalikud motiivid, nagu veetorn ja paat, ning ka mõned sümbolid, nagu eesti rahvusloom hunt, kes sümboliseerib puhast loodust. Puude oksad viitavad rahu märgile, mis on keeratud tagurpidi – seda saab vaadata kui peidetud sümbolit. Kompositsiooni kohal hõljuvad abstraktsed pilvemotiivid.