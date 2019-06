Linn paneb loovusest pungil maja enampakkumisele

Margus Nikopensius on Narva mnt 101 maja haldaja olnud ligi 11 aastat, kuid oma trükikojaga on ta seal töötanud juba veerand sajandit. Lähitulevikus tuleb temal ja allüürnikel majast lahkuda.

Kui sõita Narva maanteel kesklinna poole, jääb pärast Püha Jüri kirikut kohe vasakut kätt puumaja, mis on tagasihoidlikust fassaadist hoolimata olnud viimased kümmekond aastat Tartu loovinimestele üks olulisim koondumiskoht. 19. sajandi viimasel veerandil ehitatud maja ruumid on välja renditud stuudioteks, kus tegutsevad kunstnikud, IT-spetsialistid, trükikoda, tätoveerimisstuudio ja teevad proove bändid. Nüüd on maja omanik Tartu linn otsustanud maja enampakkumisel ära müüa.