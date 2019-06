Pargi tänava ääres valmis väike park

Läinud kolmapäeva hommikul võtsidki töömehed ala piiranud aiad maha ning uus puhke- ja mängukoht on kõigile soovijatele avatud. ASi Merko Ehitus Eesti Lõuna-Eesti osakonna juhataja Juhan Variku sõnul on uues pargis tegevust igas vanuses linlastele. Mänguväljakul on ronimispüramiid, lauatennise laud, kiik, keksukast ja veel muid atraktsioone. Samuti on arendaja lasknud sinna istutada erinevaid taimi.