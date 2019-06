Ülo Niinemets: kergliiklejate valu ja vaev

Meie kliimas on talvine kergliiklusteede hooldus äärmiselt tähtis, selleta ei ole teid võimalik pea pool aastast sihipäraselt kasutada, kui ehk vaid suusatamiseks. Keskmisest intensiivsema kergliiklusteedel kulgejana kogunes mul eelmise aasta novembri lõpust aprilli alguseni üle 1500 jooksukilomeetri Tartus ja Tartut ümbritsevates valdades ja seetõttu ka mitmeid tähelepanekuid teede hoolduse kohta.

Kõigepealt on kergliiklusteede ja autoteede hooldusstandardid täiesti erinevad. Kuigi kergliiklejad on sõnades linnavalitsuse prioriteet, on talvine teehooldus tugevasti autoteede poole kreeni, seda nii puhastuse sageduses kui ka kvaliteedis. Tavapärane on olukord, kus autoteel on ideaalselt puhas asfalt, kuid külgneval kõnni- või kergliiklusteel on äärmiselt ebatasane kinnisõtkutud lume- ja/või jääkord või lumepuder, isegi siis, kui kergliiklustee on värskelt sahaga üle käidud.

Kui jääl saab jalgrattur veel üsna edukalt naelrehvidega liikuda ja jooksja saab naeltega tossudega kulgeda, siis lumepudrus käivad ka naelrehvid ringi ja jalatsid koguvad lund alla ning annavad tagasi, olgu nad naeltega või ilma, sügavama või madalama mustriga. Tavaline jalgsikäija läheb lihtsalt higiseks ja väsib kiiresti. Krobelise tee ja lumepudru puhul on Tartus tavaks saanud, et oodatakse sula ja liivatatakse, millel ei ole mitte mingisugust tulemust peale selle, et lumepuder on sopane.

Kergliiklusteede hoolduses torkab silma ka äärmine ebaühtlus. Tartu abilinnapea Raimond Tamm mainis veebruaris (TPM, 12.2), et linn hooldab kõiki kergliiklusteid, mis on vähemalt kolm meetrit laiad, ning et kokku on selliseid linna hooldatavaid kergliiklusteid Tartus 52 km. Mõni lõik ongi peaaegu ideaalses korras, näiteks Ihaste silla äärne kergliiklustee. Terve hulk lõike on olnud aastaid väga halvasti hooldatud, justkui oleks sahameestel jaks otsa saanud. Suur erinevus on teehoolduses Tartu ja ümbritsevate valdade vahel. Minu kogemuse kohaselt on mitu talve järjest olnud kõige paremini hooldatud teed Kambja vallas, küll mitte alati ideaalsed, aga möödunud talvel Ülenurmest Tartu poole joostes oli näha, et kohe alates linna sildist oli teehooldus tegemata. Kõik on muidugi suhteline. Nagu Tartuski, olid ka Tartu vallas kergliiklusteed läbi talve keskpäraselt hooldatud ning väga hullus seisus olid need Luunja vallas, kus suure osa talvest ei olnudki võimalik liikuda. Mõistlik oleks vaadata linna ja linnaga piirnevaid kergliiklusteid ühise süsteemina ja kavandada ka ühiselt hooldust, sest teed ei saa linna piiriga otsa.

Teetööde tolm ei ole paratamatus ja lahendused on lihtsad: kriitilistes kohtades tuleks ajutisi teid kasta, samuti kasutada äärekivide saagimisel tolmuvaba märglõikamist.

Teine kentsakas lugu talvise teehooldusega on see, et autoteede ja kergliiklusteede hooldus toimivad üksteisest täiesti sõltumatult.

Harvad pole olukorrad, kus võimsad sahad – tihti mitu tükki kõrvuti – lükkavad suurel kiirusel sõites lume ja soolamärja lobjaka autoteega vahetult piirnevatele kergliiklusteedele, kus see halvab liikumise pikaks ajaks, enne kui kergliiklusteed hooldav sahk saab lõpuks jaole. Sellist olukorda saaks ehk vältida, kui neid hooldataks sidustatult.

Väljas on suur suvi ja võib tunduda täiesti kohatu talvisest teehooldusest rääkida. Aga tali on jälle tulemas ja selleks, et rattasõit ja jalgsi liikumine kasvaks uutel linna kergliiklusteedel, või kasvõi seda, et rattaringlus hallade saabudes kokku ei kukuks, peab nende talvine hooldus olema vähemalt sama hea kui autoteedel.