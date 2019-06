Enriko Talvistu: teeme ratastele katust

Tartu rattaringlus tundub olevat hästi omaks võetud ning need mõned tarkvara või jõmluse vastulöögid saavad loodetavasti varsti ka ära korraldatud. Võib arvata, et 750 ratast 95 000 elaniku kohta varasemates linnapiirides pole veel tipp ning me suudame kunagi tagada kuni kümme korda suurema rataste arvu Tartu lähipiirkonnas.