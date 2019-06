Aastaid korraldatud «Selge Grupijuhi» kampaania on mõeldud selleks, et pidutsevad seltskonnad valiksid endi seast ühe inimese, kes jaanilaupäeval ja jaanipäeval oleks oma sõpruskonnas kaine autojuht ning hoolitseks ka selle eest, et keegi ta sõpradest või tuttavatest purjuspäi rooli ei istuks.