Rattaringluse parklad on järgnevatel öödel hoolduspausi tõttu suletud

16.–18. juunil kell 01.00-05.00 on rattaringluse süsteem suletud, kuna rattad vajavad aktiivse kasutuse tõttu laadimist ja tehnilist hooldust. Seejärel otsustab linnavalitsus, kas taolised hoolduspausid jätkuvad ka edaspidi, kui pikad need on ja millistel kellaaegadel.