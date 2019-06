Minister Kert Kingo tutvus Tõraveres Eesti kosmosesektoriga

Eesti on juba neli aastat olnud Euroopa kosmoseagentuuri täisliige ja see on andnud Eestile teadmisi ja kogemusi kosmosevaldkonnas oma ettevõtlusele õige niši leidmiseks. Üks oluline samm on maikuus ESTHubi ehk Eesti satelliidiandmete keskuse loomine, mis aitab kosmoseandmeid kasutavatel ettevõtetel tööks vajalikke andmemahte kiiremini kätte saada. «Kosmosest kogutav info võimaldab luua ettevõtjatel teenuseid, mis muudavad meie elu ohutumaks, aitavad säästa loodust või panna paika täpse saagikoristusaja,» märkis Kingo.

Euroopa kosmoseagentuuriga (ESA) liitumine on loonud Eesti ettevõtetele hulgaliselt võimalusi osaleda kõrgtehnoloogilises arendustöös, siseneda kõrgtehnoloogilistesse tarneahelatesse, leida uusi koostööpartnereid, saada ligipääs maailma tipptasemel teadus- ja tehnoloogia ekspertiisile, kaasata välisinvesteeringuid ning panustada kõrgtehnoloogilisse eksporti. Hea näide on Eestis loodud, Euroopa Liidu maakaugseire avaandmetel baseeruv varajase hoiatuse süsteem, mis suudab tuvastada suurte infrastruktuuride, näiteks sillad, torujuhtmed, sadama- ja kaevandusalad ning suurhooned, nihkumise või vajumise kuni ühe millimeetri täpsusega. «Enamus meist on kosmoseandmetel põhinevat e-teenuste tarbijaks ilma seda igapäevaselt teadvustamata – olgu siis GPS-navigatsiooni kasutades või ilmaennustust jälgides,» sõnas minister.

Kingo sõnul on Eestile kosmosevaldkonnas olulised ka küberkaitsega seotud teemad. «Küberkaitse on meie jaoks tõsine prioriteet ning selle kõrge taseme järgi tuntakse Eestit maailmas hästi. Kindlasti on see üheks arendamist väärivaks koostöösuunaks Eesti ettevõtete ja Euroopa kosmoseagentuuri vahel. Aina kasvav kosmose infrastruktuur ja teenused on üha suuremas sõltuvuses tarkvara turvalisusest, Eesti ettevõtetel on olemas kompetents nende probleemide lahendamiseks,» selgitas Kingo.

Tõraveres kohtus Kingo ka Eesti tudengisatelliidi ehitajatega Tallinna tehnikaülikoolist ja Eesti tudengisatelliidi sihtasutusest. Järgmised kaks Eesti satelliiti lendavad kosmosesse 2019. aasta juulis ja septembris. «Tudengisatelliidi projektid on olulised, et inspireerida Eesti noori tehnikateaduste valdkonnas õppima ja tagada järelkasv Eesti tehnoloogiasektoris. Hoiame pöialt juba sel suvel orbiidile lendavatele «Koidule» ja «Hämarikule»,» lausus minister Kingo.