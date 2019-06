Voronja galeriis muutub tajutavaks aurustunud info

Mis on aurustunud info? See mõiste on tuletatud näituse ühe kuraatori Indrek Grigori kirjalikust mõtteavaldusest: «Alguses oli materjal tahke (kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg), 20. sajandil hakkavad aga filosoofid rääkima voolavusest ja paralleelselt tuleb käibele mõiste infoajastu. Näitus «Wanderlust» spekuleerib, et informatsioon on aurustumas ja tänini materjalil püsinud inimkultuur saab immateriaalse vormi.»