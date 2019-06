Kontsert kirikus tähistab esimese laulupeo õnnestunud proovi

Dirigendi teada saab see koor aastal 2021 tähistada oma 185. aastapäeva. Maarja koor andis Tartus esimese eestikeelse kontserdi, astus üles esimesel eesti üldlaulupeol ja võttis osa sellega kaasnenud võistulaulmisest. Koori ajaloolisi saavutusi ei saa välja tuua kuigi palju, sest dokumendid läksid kaduma, kui kirik sai viimases sõjas pommiga pihta. «Vähemasti on teada, et koor tegutseb järjepidevalt aastast 1836, küll erinevate nimede all,» ütles Kaiv.