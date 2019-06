Ligi seitsesada noort kutsespetsialisti saavad lõputunnistuse

Kutsehariduskeskuse direktori kohusetäitja Liivi Raudsepp soovib kõigile lõpetajatele tuult tiibadesse. «Usun, et lisaks headele ja väga headele oskustele oma kutsealal on lõpetajatel ka pehmed oskused: koostöö- ja suhtlemisoskus, kohanemisvõime, õpivalmidus ja õpioskused, probleemide lahendamise oskus ja analüüsioskus – kõik see, mis võimaldab töökohal juurde õppida ning toime tulla kiiresti uuenevate tehnoloogiate ja tööülesannetega,» ütles ta.

Lõpetajate seas on rida väga heade hinnetega ja silmapaistvate erialaste oskustega kutsespetsialiste. Näiteks pagar-kondiitri eriala lõpetaja Krislin-Britta Leinola peab vabariikliku kutsevõistluse «Noor Meister 2019» võitu kõige olulisemaks saavutuseks, mida kindlasti ka kümne aasta pärast meenutada. «Minu jaoks oli väga eriline kooli ja õpetajate toetus ning kaasaelamine,» lisas ta.

Ka raamatupidamise eriala lõpetaja ja kutsevõistluse võitja Elis Jürgenson peab kutsevõistlusi üheks tipphetkeks. Aga lisaks on ta juba leidnud erialase töö raamatupidajana. «Kandideerisin ja sain töö rahvusvahelises ettevõttes Grant Thornton,» ütles Jürgenson. Ta lisas, et kavatseb kindlasti õpinguid jätkata rakenduskõrghariduse tasemel. Edasiõppimise plaan on ka Krislin-Britta Leinolal.

Suvises lennus lõpetab kutsehariduskeskuse ärikorralduse eriala Kelli Kärsna, kes vaid kaks aastat tagasi kutsus ellu kooli rahvatantsurühma ning on suutnud seda vedada nii edukalt, et rühm pääses suvisele laulu-ja tantsupeole esinema. Lõpetajate seas on ka värske IT-süsteemide nooremspetsialist Maldis-Sveno Laur, kes lisaks IT-le sai koolist tõuke spordiga tegeleda ning on nüüd Eesti meister klassikalises jõutõstmises ja Eesti kutsekoolispordi liidu 2018. aasta sportlane.

Kutsehariduskeskuse tublidest lõpetajatest 21 said kutse ka presidendi vastuvõtule.