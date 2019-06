Põltsamaa erihooldekodu asukoht selgub hiljemalt sügiseks

Maikuus kohtusid Põltsamaa vallavolikogu, vallavalitsus ja AS Hoolekandeteenused. Kohtumisel arutati osa linnakodanike vastuseisu rajada psüühiliste erivajadustega inimeste kodu Põltsamaale Kuperjanovi 2 ja 4 vahel asuvale krundile. Volikogu eestvedamisel pakkus vallavalitsus hoone ehitamiseks välja üheksa alternatiivset asukohta.

Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles, et peale analüüsi jäid Kuperjanovi tänava krundi kõrval valikusse veel kaks riigile kuuluvat maaüksust. «Volikogu liikmete pakutud valikutest taotleme projekteerimistingimusi Tartu mnt 1 kõrval asuvale vanale turuplatsile ja Tartu mnt 5 kõrval asuvale maale,» lisas ta.

Mänd märkis, et Hoolekandeteenuste soov on luua erivajadusega inimestele kodu, kus nad tunneksid end kogukonna osana. «Kui volikogu liikmed kohaliku kogukonna esindajatena kinnitavad, et need asukohad on erivajadustega inimestele sobivamad, siis uurime neid võimalusi tõsiselt.»

Valikusse jäänud kahe krundi sobivuse hindamiseks on vaja välja selgitada hoonestustingimused, mille määrab vald. Samuti peab uurima maaomaniku huvi ja võimalust anda need kasutusele erivajadusega inimeste eluhoone ehitamiseks. Selle info põhjal saab teha lõpliku valiku, arvestades kohaliku kogukonna eelistusi. Ehitamisega soovib AS Hoolekandeteenused alustada selle aasta sügisel. Hoone valmimiseks kulub umbes aasta.

Teised pakutud asukohad langesid edasisest otsustamisest välja kahel põhjusel: need on kas liiga väikesed või puuduvad neil hoonestustingimused.