Jaak Valge: kas Henn Põlluaas tegi sotsidele liiga?

Henn Põlluaasa tänavu ilmunud raamat «Sotsid. Interrinde teine tulemine» on kirjutatud poliitikutöö kõrvalt ja poliitiku sulega. Tõuke andis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski 2016. aasta 15. mail peetud kõne, kus Ossinovski oma erakonnakaaslaste kiiduavalduste saatel väitis, et «etniline rahvusriik ei ole utoopia, vaid ohtlik ja ebainimlik düstoopia», ning teatas, et Eestis on «avaliku ruumi nurgad ksenofoobset okset täis».

Nüüdseks riigikogu esimeheks valitud Põlluaas üritas avaldada vastuartiklit mitmes peavoolumeedia väljaandes, ent tulutult, ning asus seejärel oma teksti täiendama, mis kasvas lumepallina esialgu brošüüriks, seejärel raamatuks. Niisiis on tegemist just rahvuskonservatiivi, mitte kiretu poliitikaanalüütiku tekstiga. Seega on loogiline, et sedavõrd poliitikat pungil raamat on saanud nii positiivset kui ka negatiivset tagasidet.

Siinkohal reageerin lühidalt Tõnu Intsu artiklile (TPM, 7.6), tema soov sotsialistide mineviku ja oleviku üle diskuteerida on igati teretulnud. Teen seda teadmisega, et lähiajal avaldan Põlluaasa raamatu kohta ka veidi pikema jutu. Seega vaatlen vaid Intsu üht peamist etteheidet, nagu oleks Põlluaas ülehinnanud Eesti sotsialistide lähedust kommunistidega ja osutanud ülekohtuselt sotsialistide osale Eesti iseseisvuse kaotuses 1940. aastal.

Ka näiteks Eesti sotsialistide üks peaideolooge Mihkel Martna kahetses 1930. aastate alguses, et polnud 1917. aastal liitunud kommunistidega, sellest ei saa välja lugeda muud, kui Martna kahetses, et ta oli toetanud Eesti iseseisvust.

Pole kahtlust, et nii sotsialistide kui kommunistide ideoloogiline alus oli ja on marksism. Kahe maailmasõja vahelisel ajal olid marksistlikud maailmaorganisatsioonid Komintern ja Sotsialistlik Töölisinternatsionaal tõepoolest suurema osa ajast omavahelises sisetülis, seda eelkõige Kominterni Moskva-keskse poliitika tõttu. Sotsialistlik Töölisinternatsionaal, kuhu kuulusid ka Eesti sotsialistid, oli põhikirja järgi nende sotsialistlike parteide liit, kelle eesmärk oli kehtestada sotsialistlik tootmissüsteem. Siht oli kommunistide omaga sarnane, ent sotsialistide ja kommunistide, aga ka sotsialistide omavaheliseks tüliküsimuseks oli selle eesmärgi teostamise viis – kas see on võimalik demokraatlikul teel või nõuab proletariaadi diktatuuri kehtestamist.

Komintern ja Sotsialistlik Töölisinternatsionaal tegid 1930. aastatel siiski ka koostööd, st lahknemine polnud jäägitu, nagu väidab Ints.

Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei ja Eestimaa Kommunistlik Partei juhtkondade tasemel koostööd ei teinud ning seda Põlluaas ka ei väida. Küll aga tegid koostööd liikmed ning eri aegadel oli mitu vahepealset poliitilist parteid või ühendust, mis koondasid nii kommuniste kui sotsialiste. Samuti toimus palju liikmete üleminekut ühest leerist teise – kommunistidest said sotsialistid ja vastupidi.

