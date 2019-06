Katkine registreerimisleht jättis osa lapsi ebaõiglaselt töömaleva kohata

Tartus on alati soovinud malevasse asuda rohkem lapsi, kui on tööandjatel kohti pakkuda. Sel aastal oli välja pakutud 203 kohta, huvilisi aga oli 400. Seetõttu olid paljud lapsevanemad täpselt välja hõigatud registreerimise hetkel ehk 6. mail kell 16 arvuti taga, et esimeste seas oma laps ära registreerida. Nii tegi ka tartlanna Kersti Kinks. Et lastel oli malevasse mineku soov tuline, jättis ta sel päeval koguni tööle minemata.