Rahvusarhiiv sai taanlastelt kingiks hindamisraamatu koopia

Taani hindamisraamatu lehekülgedel 41–53 on välja toodud pool tuhat kohanime Harju- ja Virumaalt. Nimistu on koostanud mungad, kes aastatel 1219–1220 Eestis ringi liikusid ja rahvast ristisid.

Taani hindamisraamat on dokument, millest on kuulnud ilmselt kõik, kes vähegi kooli ajalootundides käinud, kuid selle haruldase üriku teksti näinud on ilmselt vähesed. Nüüdsest on see viga parandatav, sest Taani hindamisraamat on vabalt kättesaadav rahvusarhiivi digiteeritud arhiiviallikate kogus Saaga.